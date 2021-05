Calzona, vice di Sarri a Napoli: “Scudetto perso in albergo? La sconfitta dell’Inter ci tolse energie” (Di mercoledì 12 maggio 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Francesco Calzona, vice allenatore di Sarri ai tempi del Napoli: “Scudetto perso in albergo? La partita persa dall’Inter sicuramente ci tolse qualche energia, noi arrivammo alla nostra gara non in condizioni perfette. Il campionato fu logorante. La sconfitta dell’Inter fu una componente ma non tutto. Però ci tolse qualcosa, speravamo in un risultato positivo dell’Inter. Fu un campionato avvincente, la Juventus aveva qualcosa in più a livello di organico. Noi facemmo un grande calcio e raggiungemmo un ottimo risultato, arrivare secondi per più di un anno era un risultato importante. La partita di Firenze fu ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 12 maggio 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Francescoallenatore diai tempi del: “in? La partita persa dall’Inter sicuramente ciqualche energia, noi arrivammo alla nostra gara non in condizioni perfette. Il campionato fu logorante. Lafu una componente ma non tutto. Però ciqualcosa, speravamo in un risultato positivo. Fu un campionato avvincente, la Juventus aveva qualcosa in più a livello di organico. Noi facemmo un grande calcio e raggiungemmo un ottimo risultato, arrivare secondi per più di un anno era un risultato importante. La partita di Firenze fu ...

