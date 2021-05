Benevento-Cagliari, un sindaco sardo: “Cittadinanza onoraria a Mazzoleni” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Benevento-Cagliari: “A Mazzoleni Cittadinanza onoraria”. Lo ha dichiaratato Ignazio Piras, il primo cittadino di Dualchi Paolo Mazzoleni (Getty Images)Non si fermano le polemiche per quanto successo in Benevento-Cagliari, la gara che ha fatto precipitare i sanniti in una situazione complicatissima in classifica, rendendo la permanenza in Serie A un’impresa ardua. Dopo gli interventi politici con tanto di interrogazione parlamentare, a gettare benzina sul fuoco ci pensa un sindaco sardo. Ignazio Piras è il primo cittadino di Dualchi, un paesino di 600 abitati in provincia di Nuoro, e vuole conferire a Paolo Mazzoleni, il contestato arbitro al Var domenica scorsa, la Cittadinanza ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 12 maggio 2021): “A”. Lo ha dichiaratato Ignazio Piras, il primo cittadino di Dualchi Paolo(Getty Images)Non si fermano le polemiche per quanto successo in, la gara che ha fatto precipitare i sanniti in una situazione complicatissima in classifica, rendendo la permanenza in Serie A un’impresa ardua. Dopo gli interventi politici con tanto di interrogazione parlamentare, a gettare benzina sul fuoco ci pensa un. Ignazio Piras è il primo cittadino di Dualchi, un paesino di 600 abitati in provincia di Nuoro, e vuole conferire a Paolo, il contestato arbitro al Var domenica scorsa, la...

