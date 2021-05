Battaglia di Gerusalemme, è scontro aperto. Razzi anche su Tel Aviv (Di mercoledì 12 maggio 2021) La Battaglia di Gerusalemme: Razzi sulla città e raid sulla Striscia di Gaza. Si contano i primi morti. E tra le vittime ci sono anche bambini. Ormai è difficile non parlare di una vera e propria Battaglia di Gerusalemme facendo riferimento alla situazione escandescente che si registra all’11 maggio. Da Gaza piovono Razzi sulla città, Israele procede con raid sulla Striscia di Gaza, a Gerusalemme suonano le sirene di allarme come in tempo di guerra. Le schermaglie tra la polizia israeliana e i palestinesi ormai sono degenerate in guerriglia. https://it.wikipedia.org/wiki/Israele#/media/File:Flag of Israel.svgLa Battaglia di Gerusalemme A Gerusalemme la situazione è precipitata dopo un mese di ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ladisulla città e raid sulla Striscia di Gaza. Si contano i primi morti. E tra le vittime ci sonobambini. Ormai è difficile non parlare di una vera e propriadifacendo riferimento alla situazione escandescente che si registra all’11 maggio. Da Gaza piovonosulla città, Israele procede con raid sulla Striscia di Gaza, asuonano le sirene di allarme come in tempo di guerra. Le schermaglie tra la polizia israeliana e i palestinesi ormai sono degenerate in guerriglia. https://it.wikipedia.org/wiki/Israele#/media/File:Flag of Israel.svgLadila situazione è precipitata dopo un mese di ...

