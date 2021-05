Barty agli ottavi degli Internazionali: Shvedova ko (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nessun problema per la numero uno al mondo Ashleigh Barty . La tennista australiana raggiunge gli ottavi degli Internazionali d'Italia in corso a Roma imponendosi per 6 - 4 6 - 1 sulla kazaka ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nessun problema per la numero uno al mondo Ashleigh. La tennista australiana raggiunge glid'Italia in corso a Roma imponendosi per 6 - 4 6 - 1 sulla kazaka ...

FBusbani : RT @GeorgeSpalluto: Quarti di finale femminili teorici agli @InteBNLdItalia Barty vs Sabalenka Kenin vs Svitolina Halep vs Andreescu Osak… - GeorgeSpalluto : Quarti di finale femminili teorici agli @InteBNLdItalia Barty vs Sabalenka Kenin vs Svitolina Halep vs Andreescu Osaka vs Serena Williams -

