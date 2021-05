AstraZeneca | Sicilia cede i vaccini rifiutati dagli over60 a Veneto e Puglia

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Le dosi dirifiutatedi, Campania e Calabria verranno distribuite in altre regioni del Nord. Ilsarà tra le prime. Si tratta di un totale di circa 135mila dosi che il commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo ha deciso di redistribuire per far sì che non vadano perse. Così, se in alcune il Mattino di- Notizie dalla

Advertising

Corriere : AstraZeneca, assegnate al Veneto 135mila dosi rifiutate da Sicilia, Calabria e Campa... - sole24ore : Vaccini, 2 milioni dosi Astrazeneca nei frigoriferi. In Sicilia usata solo la metà delle scorte… - mazzettam : RT @peterkama: AstraZeneca, assegnate al Veneto 135mila dosi rifiutate da Sicilia, Calabria e Campania - MariaLu91149151 : RT @Corriere: AstraZeneca, assegnate al Veneto 135mila dosi rifiutate da Sicilia, Calabria e Campa... - albertocol9 : RT @Corriere: AstraZeneca, assegnate al Veneto 135mila dosi rifiutate da Sicilia, Calabria e Campa... -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca Sicilia

' Io ho fatto, sto benissimo e cerco di convincere i mie concittadini a farlo', spiega il sindaco che poi illustra le soluzioni per aggirare il problema nel suo comune. ' Ho proposto dei ...Così, se in alcune regioni, come la, i vaccinivengono rifiutati da alcuni sessantenni, in altre, come Veneto, Piemonte e Friuli, si fa pressing al governo per usufruire delle ...Le dosi di AstraZeneca rifiutate dagli over60 di Sicilia, Campania e Calabria verranno distribuite in altre regioni del Nord. Il Veneto sarà tra le prime.Si è spostata a Stromboli, oggi, la campagna vaccinale di massa per rendere le Isole Eolie Covid-free. Il 52% delle dosi di AstraZeneca in Sicilia sono inutilizzate, così vengono trasferite in Puglia, ...