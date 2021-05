Ultime Notizie Roma del 11-05-2021 ore 15:10 (Di martedì 11 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale 11 maggio Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrara continua senza pausa lo scontro tra Israele e la striscia di Gaza almeno a 250 i razzi lanciati e l’enclave peritonite verso lo stato ebraico che hanno raggiunto oggi un paese a 40 chilometri a nord di Gaza dove la popò ha avuto ordine di entrare nelle stanze protette Israele ha risposto con attacchi su 140 obiettivi di cui sono morte almeno 24 persone tra cui 9 minorenni e due comandanti della jihad islamica secondo fonti palestinesi Israele parla dell’uccisione di 15 miliziani di hamas è un arabo è morto in disordini adesso di Tel Aviv e almeno 6 israeliani feriti L’Unione Europea chiede lo stop immediato delle violenze ma Israele Lancia l’operazione proseguirà ancora per giorni di chiamate i riservisti per fare fronte agli estesi disordine località arabe del paese ... Leggi su romadailynews (Di martedì 11 maggio 2021)dailynews radiogiornale 11 maggio Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrara continua senza pausa lo scontro tra Israele e la striscia di Gaza almeno a 250 i razzi lanciati e l’enclave peritonite verso lo stato ebraico che hanno raggiunto oggi un paese a 40 chilometri a nord di Gaza dove la popò ha avuto ordine di entrare nelle stanze protette Israele ha risposto con attacchi su 140 obiettivi di cui sono morte almeno 24 persone tra cui 9 minorenni e due comandanti della jihad islamica secondo fonti palestinesi Israele parla dell’uccisione di 15 miliziani di hamas è un arabo è morto in disordini adesso di Tel Aviv e almeno 6 israeliani feriti L’Unione Europea chiede lo stop immediato delle violenze ma Israele Lancia l’operazione proseguirà ancora per giorni di chiamate i riservisti per fare fronte agli estesi disordine località arabe del paese ...

marcotravaglio : ZINGALETTA Tra le notizie stupefacenti delle ultime ore, la più stupefacente è il pressing di Letta sul suo predece… - Corriere : Sicilia, record di dosi non somministrate: «Non possiamo convincere chi non vuole» - Agenzia_Ansa : L'India ha registrato per la prima volta più di 4mila morti per coronavirus in un giorno. Lo ha fatto sapere il gov… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Nizza. Deceduta al Policlinico una 93enne contagiata dal Covid) è stato pubblicato su: Tempo St… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Coronavirus in Calabria, 3400 matrimoni in meno nel 2020) è stato pubblicato su: Tempo Stretto… -