TORINO-MILAN | 10 curiosità sul match in 90 secondi News

Advertising

SamueleMarchet4 : #TorinoMilan I milanisti, dopo aver pianto per una settimana in maniera assurda sulla designazione di Valeri (il… - _schiaffino__ : molto preoccupato per Torino - Milan - RamboDeNa : RT @RadioRossonera: ???? Le condizioni di Ibrahimovic ???? Il sostituito di Saelemaekers ???? Donnarumma ???? La mossa tattica di Diaz La conf… - lore_viga : Il Milan da qui alla fine farà 4 punti e potrebbe qualificarsi alla CL solo grazie alla nostra vittoria a Torino. - pauldeb891 : RT @RadioRossonera: ???? Le condizioni di Ibrahimovic ???? Il sostituito di Saelemaekers ???? Donnarumma ???? La mossa tattica di Diaz La conf… -

Ultime Notizie dalla rete : TORINO MILAN

Goal.com

- Il tecnico delDavide Nicola , in conferenza stampa, ha presentato la sfida aldi domani sera: " Come si ferma il? Abbiamo affrontato tante squadre toste, loro hanno qualità e sono in forma. Per ...... dobbiamo fare un tot di punti per salvarci": così il tecnico del, Davide Nicola, alla vigilia della gara interna contro il. "Su Sirigu è tutto a posto, Nkoulou non sarà a disposizione e ...L'ex esterno del Torino Alessio Cerci ha parlato ammettendo i suoi errori ma sottolineando la voglia di giocare ancora se ne varrà la pena ...La Juve cerca il riscatto contro il Sassuolo, il Milan fa visita al Torino. Napoli impegnato in casa contro l'Udinese, mentre la Lazio ospita il Parma. Big match al Meazza tra Inter e Roma ...