Tommaso Zorzi: "Mi sono detto: 'Perché non posso monetizzare anche io l'odio?'". E fa i nomi degli hater che ha querelato

"Mi sono detto: 'Perché non posso monetizzare anche io l'odio?'". Così Tommaso Zorzi ha annunciato di aver querelato decine di persone, tutti suoi haters, che avevano pubblicato degli insulti sotto ai suoi vari post sui social. Non ha fatto tutto da solo: Zorzi si è fatto assistere dallo studio legale di Avvocathy, l'avvocato-influencer che da anni lotta contro l'odio online. "Lei è stata vittima di bullismo più volte, si è fatta dare decine di migliaia di euro dai suoi haters. Se una persona arriva a dovermi dare qualche migliaia di euro per un insulto, la prossima volta non si permette di rifarlo con nessuno. Credo che sia propedeutico alla cura e alla risoluzione di ...

