Temptation Island | ecco quando avrà inizio la nuova edizione!

(Di martedì 11 maggio 2021) Molto presto prenderà il via9. I motori sono già partiti e la produzione proprio in questi giorni sta definendo il cast dellaedizione del docu-reality di Canale 5. Come rivelato dai profili social della trasmissione, anche quest’anno l’Is Morus Relais accoglierà le coppie e i single per 21 giorni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@official) Nonostante la data d’non sia stata ancora ufficializzata, a fornirci un’indiscrezione è stato il sito tvblog.it. Pare infatti che la prima puntata andrà in onda mercoledì 30 giugno. L’appuntamento settimanale si sposterà poi al lunedì. Si proseguirà quindi con l’appuntamento del 5 ...

Advertising

giu_01v : @carlotta_ia È libera di fare quello che vuole, ma fa parte del team, amici, uomini e donne, temptation island sono un unico team - zazoomblog : Temptation Island e Battiti Live data inizio e conduttori: annuncio Mediaset - #Temptation #Island #Battiti… - SusiBallabio78 : RT @Cohen60210686: Programma di pippo: Puntata 1 ospite Giulia Puntata 2 nomina Pier Puntata 3 con Akash esce argomento Giulia e scherzo… - GiuseppeporroIt : Mediaset, ecco quando andranno in onda Battiti Live e Temptation Island! #Mediaset #temptationisland #battitilive - paertition : comunque Martina e Rosa sono due grandi personaggi trash spero le piazzino da qualche parte tipo Martina grande fra… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Isa e Chia

News sui palinsesti estivi Mediaset: ecco quando partono Battiti Live e il reality delle ...Delusione, quindi, per l'ex tentatore di '' che non sembra voler accettare il ruolo di 'bad boys' affibbiatogli. In effetti sul web, in molti stanno mettendo in dubbio la scelta di ...Molto presto prenderà il via la nona edizione di Temptation Island. I motori sono già partiti e la produzione proprio in questi giorni sta ...Bohdan Beyba ha rilasciato le prime dichiarazioni dopo che Samantha Curcio ha scelto di uscire da "Uomini e Donne" con Alessio Ceniccola ...