Sparatoria a Kazan; le immagini della scuola devastata | video (Di martedì 11 maggio 2021) Sono almeno 11 i morti e oltre 30 le persone rimaste ferite durante una Sparatoria avvenuta questa mattina in una scuola di Kazan, nella città della Russia Centrale. All'interno dell'edificio ci sarebbe stata anche un'esplosione. Le immagini riprese dalle forze dell'ordine svelano gli interni del palazzo letteralmente devastato. Uno degli autori della strage, un ragazzo di 17 anni, sarebbe stato arrestato, stando alle prime informazioni disponibili. Il secondo, 19enne, è invece stato ucciso dalle forze speciali della Polizia.

