Sonego | Vinto contro un campione | mi sono fatto un regalo di compleanno

Advertising

apicella57 : RT @GeorgeSpalluto: Commovente SONEGO! Vince un match epico che sembrava già vinto nel 2° set, poi perso nel terzo a causa di un infortunio… - raquelpearljam : Oggi nel @ForoItalico dal ATP Roma Master 1000 hanno vinto gli italiani Berretini e Sonego - GiuseppeDuina : @VinceMartucci Questo twit non lo capisco: 1) Sonego alla fine ha vinto, no? 2) Monfils non gli sta facendo un comp… - Stanisl70162074 : RT @GeorgeSpalluto: Commovente SONEGO! Vince un match epico che sembrava già vinto nel 2° set, poi perso nel terzo a causa di un infortunio… - Fprime86 : RT @GeorgeSpalluto: Commovente SONEGO! Vince un match epico che sembrava già vinto nel 2° set, poi perso nel terzo a causa di un infortunio… -

Ultime Notizie dalla rete : Sonego Vinto

Lorenzoelimina il francese Monfils ( 6 - 4, 5 - 7, 6 - 4) e prosegue il suo percorso agli Internazionali d'ItaliaLorenzo, al rientro dopo i problemi al dito che non gli hanno permesso di disputare il ... hain rimonta ( 4 - 6 6 - 2 6 - 4 ) e per la quarta volta in cinque partecipazioni vola ai ...Entornointeligente.com / ROMA. â?” Non può essere un caso che nellâ??albo dâ??oro dei tre Master 1000 del 2021 non figuri almeno uno tra Novak Djokovic e Rafa Nadal. A Miami ha vinto Aslan Karatsev, a ...Interrotta sul 5 pari del secondo set per quasi 4 ore, il serbo la spunta al tie-break ed evita di tornare in campo mercoledì ...