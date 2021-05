Serie B, otto giocatori squalificati (Di martedì 11 maggio 2021) Ecco le decisioni del Giudice Sportivo di Serie B in merito alla 38a e ultima giornata del campionato cadetto. Una squalifica per due giornate è stata comminata a Tiritiello del Cosenza, mentre un turno di stop è stato inflitto a: De Col (Virtus Entella), Del Prato (Reggina), Di Tacchio (Salernitana), Fiordaliso (Cremonese), Bellusci (Monza), Ndoj (Brescia) e Viviani (Chievo Verona). Questi ultimi tre sconteranno tale sanzione nella prima gara in calendario nei playoff promozione. Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 11 maggio 2021) Ecco le decisioni del Giudice Sportivo diB in merito alla 38a e ultima giornata del campionato cadetto. Una squalifica per due giornate è stata comminata a Tiritiello del Cosenza, mentre un turno di stop è stato inflitto a: De Col (Virtus Entella), Del Prato (Reggina), Di Tacchio (Salernitana), Fiordaliso (Cremonese), Bellusci (Monza), Ndoj (Brescia) e Viviani (Chievo Verona). Questi ultimi tre sconteranno tale sanzione nella prima gara in calendario nei playoff promozione. Foto: LogoB L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

