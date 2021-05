Santoro vs politicamente corretto e regime sanitario (Di martedì 11 maggio 2021) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2021/05/Santoro-Np-1.mp4 Michele Santoro torna a Mediaset. Un evento storico, suggellato da due passaggi in cui il giornalista asfalta i sacerdoti del politicamente corretto, che vorrebbero zittire persino i comici Pio e Amedeo, e contesta l’approccio del governo al Covid: “Non si può affidare completamente al potere la nostra vita”. Da riascoltare. Da Quarta Repubblica dell 10 maggio 2021 L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di martedì 11 maggio 2021) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2021/05/-Np-1.mp4 Micheletorna a Mediaset. Un evento storico, suggellato da due passaggi in cui il giornalista asfalta i sacerdoti del, che vorrebbero zittire persino i comici Pio e Amedeo, e contesta l’approccio del governo al Covid: “Non si può affidare completamente al potere la nostra vita”. Da riascoltare. Da Quarta Repubblica dell 10 maggio 2021 L'articolo proviene da Nicola Porro.

