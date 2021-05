Salmaso | Inutile modificare i vaccini se non si sa su quale variante scommettere

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Salmaso Inutile

Notizie.it

"Ma non è così semplice", frena Stefania, fino al 2015 alla direzione del Centro nazionale ... Sarebbeaggiornare l'intera produzione se non sappiamo su cosa scommettere, ecco perch è ...Leggi anche Lockdown Italia, epidemiologo Volpi: "e dannoso" Lockdown Italia,: "Oggi casi non giustificano paralisi"Per Stefania Salmaso, dell'Associazione italiana di Epidemiologia, in vista dei certificati per la libera circolazione vanno definite meglio le condizioni per chi non è vaccinato né guarito ...