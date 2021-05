Roma | violentata la dipendente di una scuola

(Di martedì 11 maggio 2021) nel quartiere Torrino. Violenza contro le donne 1(Pixabay)Paura. Un arco di tempo interminabile dove la paura blocca ogni tua funzione vitale. Questo è, in minima parte, ciò che avrà provato la donna che questa mattina, all’interno dell’istituto di Santa Chiara, nel quartiere Torrino, è stata brutalmenteda uno sconosciuto. La violenza sessuale all’interno della, sita in via Caterina Troiani, è stata segnalata con una chiamata al 113, intorno alle ore 10. La vittima dello stupro è la cuoca dell’istituto scolastico. LEGGI ANCHE –> Furto del furgone dei calciatori della nazionale disabili: l’appello di Checco Zalone Interrogata dagli inquirenti, la donna ha raccontato che un uomo è entrato nella cucina dove la donna abitualmente svolge le sue funzioni di cuoca e con un coltello ha iniziato a minacciarla. La cuoca ...

E' stata violentata all'interno della scuola dove lavora mentre gli alunni erano in classe. Una mattina da incubo per una cuoca di un Istituto scolastico di Roma del Torrino, periferia sud della Capitale.