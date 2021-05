Ricoveri in calo, in cura al "Circolo" 256 pazienti (Di martedì 11 maggio 2021) Continua a diminuire il numero dei pazienti Covid ricoverati nelle strutture ospedaliere dell'Asst Sette Laghi. Il dato aggiornato a ieri è di 256 pazienti, di cui la gran parte si trovano nell'... Leggi su ilgiorno (Di martedì 11 maggio 2021) Continua a diminuire il numero deiCovid ricoverati nelle strutture ospedaliere dell'Asst Sette Laghi. Il dato aggiornato a ieri è di 256, di cui la gran parte si trovano nell'...

Ultime Notizie dalla rete : Ricoveri calo Ricoveri in calo, in cura al "Circolo" 256 pazienti Un trend in calo che prosegue ormai da alcune settimane. Nella giornata di domenica ad esempio sono stati ricoverati 12 pazienti Covid a fronte di 16 pazienti dimessi. Le terapie intensive dedicate ...

Zona arancione e rossa: il Governo archivia l'Rt. Un nuovo indice coi ricoveri gravi ... non andrà in pensione ma verrà affiancato da altri strumenti calibrati meglio con il calo dei casi ...verrà sostituito? I governatori spingono perché si tengano in considerazione il numero di ricoveri ...

Ricoveri in calo, in cura al “Circolo“ 256 pazienti IL GIORNO Le iniettano sei dosi di Pfizer. "Che paura, ma non denuncio" Mi hanno spiegato tutto e mi hanno detto che mi avrebbero ricoverato in osservazione per 24 ore ... della preparazione e somministrazione del vaccino dovuto a un problema di calo dal punto di vista ...

Covid, piccoli segnali di crescita dei positivi Dopo settimane di calo la curva si è appiattita e nei Comuni del Senigalliese aumentano i numeri. In ospedale "solo" quattordici ricoverati ...

