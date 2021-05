Regno Unito, la Chiesa pronta a cancellare i monumenti "razzisti" (Di martedì 11 maggio 2021) La Chiesa anglicana, su impulso dell'arcivescovo di Canterbury Justin Welby, ha sempre più promosso iniziative vicine a Black Lives Matter Leggi su ilgiornale (Di martedì 11 maggio 2021) Laanglicana, su impulso dell'arcivescovo di Canterbury Justin Welby, ha sempre più promosso iniziative vicine a Black Lives Matter

Ultime Notizie dalla rete : Regno Unito Regno Unito, la Chiesa pronta a cancellare i monumenti "razzisti" ... su impulso delle rivendicazioni avanzate dal movimento antirazzista Black Lives Matter, una revisione di migliaia di propri monumenti storici e cattedrali nel Regno Unito, per individuare ed ...

La 'rivoluzione' di Johnson, 4 anni di aggiornamento finanziati per gli adulti Boris Johnson promette una "rivoluzione" della formazione permanente, per offrire opportunità di studio e di aggiornamento a lungo termine a tutti gli adulti del Regno Unito in età lavorativa che vorranno o dovranno rimettersi in gioco sullo sfondo della sfida per la ricostruzione economica e non solo del Paese dopo il Covid e dopo la Brexit. È uno degli ...

Regno Unito: chi di sovranismo ferisce, di sovranismo perisce? — L'Indro L'Indro Apple è stata denunciata nel Regno Unito per il sovrapprezzo imposto ai consumatori sulle app scaricate dall’Apple Store Apple dovrà affrontare nel Regno Unito una causa legale intentata da parte di una class action collettiva che la accusa di usare la sua posizione ...

Finanza: Lyre's, brand distillati analcolici vale 100 mln di sterline Londra, 11 mag. (Labitalia) - Lyre's, il brand leader mondiale nel settore dei distillati analcolici, è stata appena valutato per un totale di oltre ...

