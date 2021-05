Polveriera Juventus | lite tra Paratici e Nedved | lo scontro è su Pirlo

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 11 maggio 2021) E’ una situazione difficilissima in casa, è andata in scena unatra. La stagione dei bianconeri può essere considerata da dimenticare, in campionato occupa la quinta posizione e la qualificazione in Champions League si è allontanata tantissimo. In Europa è stata eliminata agli ottavi di finale da una squadra nettamente inferiore come il Porto. La Vecchia Signora si giocherà il futuro nelle prossime partite, dovrà conquistare la qualificazione in Champions League e vincere la Coppa Italia per provare a salvare in parte la stagione. Il futuro di Andreaè già scritto, la decisione è stata quella di un cambio di allenatore nonostante le parole di Pavel, i nomi per il sostituto sono quelli di Allegri e Zidane. Latra ...