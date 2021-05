Oscar Matteo Giuggioli, l’incredibile passione segreta: “Sono fissato con…” (Di martedì 11 maggio 2021) L’attore di Buongiorno, mamma! Oscar Matteo Giuggioli ha svelato qual è una sua grande passione: “Potrebbe servirmi per un ruolo”, vediamo di cosa si tratta. La passione segreta di Oscar Matteo Giuggioli (Instagram)Due nuovi episodi di Buongiorno, mamma! ci aspettano questa sera su Canale 5: nel cast anche il bravissimo Oscar Matteo Giuggioli, giovane attore che si sta facendo strada con successo nel mondo della recitazione. Nella puntata di stasera, che come sempre andrà in onda in prima serata su Canale 5, scopriremo maggiori dettagli sul rapporto che lega i due protagonisti, Guido e Anna, con la misteriosa infermiera Agata, interpretata da Beatrice Arnera. Il ... Leggi su altranotizia (Di martedì 11 maggio 2021) L’attore di Buongiorno, mamma!ha svelato qual è una sua grande: “Potrebbe servirmi per un ruolo”, vediamo di cosa si tratta. Ladi(Instagram)Due nuovi episodi di Buongiorno, mamma! ci aspettano questa sera su Canale 5: nel cast anche il bravissimo, giovane attore che si sta facendo strada con successo nel mondo della recitazione. Nella puntata di stasera, che come sempre andrà in onda in prima serata su Canale 5, scopriremo maggiori dettagli sul rapporto che lega i due protagonisti, Guido e Anna, con la misteriosa infermiera Agata, interpretata da Beatrice Arnera. Il ...

Advertising

molina_matteo : RT @Antonio79B: 'So che ogni tanto vengo incluso in quelle liste degli uomini più eleganti, ma ne rimango sempre sorpreso. Non ho mai pensa… - molina_matteo : RT @Antonio79B: 'Impara le battute e non urtare contro i mobili'. Oggi nel 1967 moriva l'attore #SpencerTracy, vincitore di due premi #Osc… - molina_matteo : RT @Antonio79B: 'Come attore, sono esclusivamente un prodotto di Hollywood. Alle spalle non ho nessuna formazione né nessun altro metodo tr… - molina_matteo : RT @Antonio79B: 'Sono solo un poveraccio che cerca di fare del cinema'. Oggi nel 1915 nasceva il regista, attore, sceneggiatore, drammatu… - Dracarjss : Matteo oscar (il fidanzato di isabella nella S5) >>>>>>>>>>>>>>>> questo qui che gli fa da sostituto . #unpassodalcielo6 -