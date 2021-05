Omofobia: spinte per modifiche ddl Zan in Pd Senato, stop Letta ‘ok così com’è’/Adnkronos (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos) – La valutazione è duplice. Modificare il ddl Zan potrebbe comprometterne l’approvazione entro la legislatura, visto che comporterebbe una terza lettura alla Camera. E poi, come riflette Franco Mirabelli con l’Adnkronos, spazio -e fiducia- su eventuali modifiche blindate del testo non ce ne sono: “modifiche? A me sembra sia evidente dall’inizio di questa vicenda che l’obiettivo del centrodestra è affossare la legge Zan, non modificarla…”. Queste le riflessioni che oggi hanno chiuso la discussione che si era aperta nell’assemblea dei Senatori Pd con il segretario Enrico Letta. Diversi Senatori dem da Andrea Marcucci a Valeria Fedeli passando per Stefano Collina, Mino Taricco e Valeria Valente hanno spinto per modifiche che ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. () – La valutazione è duplice. Modificare il ddl Zan potrebbe comprometterne l’approvazione entro la legislatura, visto che comporterebbe una terza lettura alla Camera. E poi, come riflette Franco Mirabelli con l’, spazio -e fiducia- su eventualiblindate del testo non ce ne sono: “? A me sembra sia evidente dall’inizio di questa vicenda che l’obiettivo del centrodestra è affossare la legge Zan, non modificarla…”. Queste le riflessioni che oggi hanno chiuso la discussione che si era aperta nell’assemblea deiri Pd con il segretario Enrico. Diversiri dem da Andrea Marcucci a Valeria Fedeli passando per Stefano Collina, Mino Taricco e Valeria Valente hanno spinto perche ...

