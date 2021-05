Oggi su Rai 1 i David di Donatello: tutti i protagonisti della serata (Di martedì 11 maggio 2021) Tutto pronto per la cerimonia dei premi David di Donatello 2021, il riconoscimento più ambito per chi lavora nel cinema italiano. La cerimonia sarà trasmessa stasera su Rai 1 alle ore 21:25, subito dopo la fine di una nuova puntata dei Soliti ignoti. Conduce per il quarto anno consecutivo Carlo Conti, a cui la Rai ha affidato anche la conduzione dello Zecchino d’Oro (qui tutte le info). Conti presenterà la premiazione dagli studi televisivi intitolati a Fabrizio Frizzi, ma sono previsti collegamenti anche dal Teatro dell’Opera della capitale. Di seguito le anticipazioni sui David di Donatello 2021, con i premi già assegnati e i candidati più attesi della serata odierna. Anticipazioni premi David di Donatello 2021 Le prime ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 11 maggio 2021) Tutto pronto per la cerimonia dei premidi2021, il riconoscimento più ambito per chi lavora nel cinema italiano. La cerimonia sarà trasmessa stasera su Rai 1 alle ore 21:25, subito dopo la fine di una nuova puntata dei Soliti ignoti. Conduce per il quarto anno consecutivo Carlo Conti, a cui la Rai ha affidato anche la conduzione dello Zecchino d’Oro (qui tutte le info). Conti presenterà la premiazione dagli studi televisivi intitolati a Fabrizio Frizzi, ma sono previsti collegamenti anche dal Teatro dell’Operacapitale. Di seguito le anticipazioni suidi2021, con i premi già assegnati e i candidati più attesiodierna. Anticipazioni premidi2021 Le prime ...

