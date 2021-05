NFL – I Jaguars hanno compiuto notevoli miglioramenti (Di martedì 11 maggio 2021) Jacksonville, dopo aver chiuso il 2020 con il peggior score in stagione regolare (1-15), ha rifondato completamente la sua franchigia, per cercare di risollevarsi da una stagione fallimentare. Secondo Michelle Bruton del Bleacher Report, i Jaguars sono una delle franchigie che ha compiuto più miglioramenti nel corso di questa off season. Dopo aver rivoluzionato il proprio staff, il front office e la rosa, Jacksonville ha tutto il potenziale per poter presto tornare ai playoff. Chi sono i nuovi assi nella manica dei Jaguars? Jacksonville riparte innanzitutto dal suo nuovo General Manager Trent Baalke, che ha già messo a segno colpi del calibro di Shaquil Griffin e Marvin Jones Jr., due ottimi rinforzi rispettivamente per la secondaria difensiva e il reparto dei wide receivers. Per rinascere dopo una stagione ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 11 maggio 2021) Jacksonville, dopo aver chiuso il 2020 con il peggior score in stagione regolare (1-15), ha rifondato completamente la sua franchigia, per cercare di risollevarsi da una stagione fallimentare. Secondo Michelle Bruton del Bleacher Report, isono una delle franchigie che hapiùnel corso di questa off season. Dopo aver rivoluzionato il proprio staff, il front office e la rosa, Jacksonville ha tutto il potenziale per poter presto tornare ai playoff. Chi sono i nuovi assi nella manica dei? Jacksonville riparte innanzitutto dal suo nuovo General Manager Trent Baalke, che ha già messo a segno colpi del calibro di Shaquil Griffin e Marvin Jones Jr., due ottimi rinforzi rispettivamente per la secondaria difensiva e il reparto dei wide receivers. Per rinascere dopo una stagione ...

Advertising

Godai71 : RT @jmarino63: #TimTebow #Jaguars #NFLRumors Quando era un ragazzo dicevano tutti che aveva qualcosa di magico. Una leadership naturale e… - jmarino63 : #TimTebow #Jaguars #NFLRumors Quando era un ragazzo dicevano tutti che aveva qualcosa di magico. Una leadership na… - bball_evo : NFL ?? - CLAMOROSO! Tim Tebow torna in NFL, lo farà con i colori dei Jaguars ma...non come QB! Infatti l'ex Broncos… - Le_Nfl : Tre stagioni disputate per intero a Jacksonville da Taven Bryan, ma senza - evidentemente - soddisfare i Jaguars ch… -