Neymar chiama Ronaldo | «Sceglierei lui invece che Messi o Mbappé»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 11 maggio 2021) Dichiarazione diche potrebbe assumere un significato davvero importante: le parole del brasiliano su Cristiano, fresco di rinnovo fino al 2025, ha rilasciato alcune dichiarazioni a GQ sul giocatore con cui vorrebbe fare coppia. Ecco le parole del brasiliano del PSG su Cristiano: voci che potrebbero assumere un significato importante in vista della prossima estate. «CR7, perché ho già giocato con grandi giocatori come. Ma non ho ancora giocato al fianco di». L'articolo proviene da Calcio News 24.