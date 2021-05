Napoli macchina da gol: l’esultanza del presidente De Laurentiis (Di martedì 11 maggio 2021) Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha festeggiato i 100 gol stagionali realizzati dalla squadra di Gennaro Gattuso Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha festeggiato i 100 gol stagionali realizzati dalla squadra di Gennaro Gattuso. Ecco il suo tweet al termine della partita contro l’Udinese, vinta per 5-1 dagli azzurri. Napoli: 100 gol! Napoli: grande squadra!! #ADL— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) May 11, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 maggio 2021) Aurelio Dedel, ha festeggiato i 100 gol stagionali realizzati dalla squadra di Gennaro Gattuso Aurelio Dedel, ha festeggiato i 100 gol stagionali realizzati dalla squadra di Gennaro Gattuso. Ecco il suo tweet al termine della partita contro l’Udinese, vinta per 5-1 dagli azzurri.: 100 gol!: grande squadra!! #ADL— AurelioDe(@ADe) May 11, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

peppemanzo : RT @sudreporter: Una macchina da gol il #Napoli di #Gattuso: in gol tutti i reparti e zona #champions a un passo - neifatti : Alvino: “Napoli, una infernale macchina da gol” - sudreporter : Una macchina da gol il #Napoli di #Gattuso: in gol tutti i reparti e zona #champions a un passo… - michele150381 : @stefanoscorpio .. il Napoli è un macchina da guerra in questo momento. il pareggio contro il cagliari all'ultimo… - titty_napoli : RT @annatrieste: Chiunque al suo posto già starebbe sotto al palazzo a schiattargli le ruote della macchina e invece no, di fronte all'erro… -