Marotta | ' Discorso Superlega archiviato Ma serve un modello di sostenibilità'

(Di martedì 11 maggio 2021) L'a.d. sportivo dell'Inter Beppeè tornato sul temaa margine dell'incontro con gli altri club in Lega. "Abbiamo affrontato tematiche varie in un clima di grande cordialità - ha ...

"Abbiamo affrontato tematiche varie in un clima di grande cordialità - ha spiegato- . L'atmosfera è positiva".... Marotta: "Clima sereno, discorso Superlega archiviato. Ma serve un modello di sostenibilità"L'a.d. dell'Inter a margine dell'incontro in Lega: "Il taglio degli stipendi? Una variabile che incide molto ...Al termine del vertice di oggi di Lega Serie A tenutosi a Palazzo Parigi, hotel nel cuore di Milano, l'ad dell'Inter Beppe Marotta ha parlato dei temi trattati: "Abbiamo affrontato tematiche varie in ..."