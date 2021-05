Mark Zuckerberg colonizza le Hawaii | quasi mezza isola è sua | insorgono gli abitanti

(Di martedì 11 maggio 2021)è diventato ricco riuscendo a connettere persone, eppure ora che è miliardario le persone, che loro malgrado gli sono vicine, vorrebbero allontanarlo, cacciarlo è la parola più corretta. L’attivista ambientale Mia Brier sulla piattaforma online ‘Change.org’, lancia una petizione, già sottoscritta da oltre un milione di persone, per impedire adi comprare ed edificare altre isole Hawaiane. Quandoè una minacciaama le, ma l’amore non è ricambiato e quando l’amore non è ricambiato può diventare ‘molestia’. L’ennesima acquisizione dell fondatore di Facebook sull’di Kauai, la più bella e rigogliosa dell’arcipelago suscita tanto fastidio quanto una nuova richiesta d’amicizia del proprio ex. LEGGI ANCHE ...

...Repubblica - Affari & Finanza' le acquisizioni dialle hawaii Altro che 'Aloha', la parola di benvenuto che nella musicale lingua hawaiana significa 'amore, pace, amicizia': 'Fermiamo...Una bambina guarda lo schermo di uno smartphone - CC Mirko Sajkov via Pixabay . L'associazione dei procuratori generali degli Stati Uniti ha scritto una lettera a, ceo di Facebook, per chiedergli di abbandonare il progetto di una versione di Instagram per i bambini che hanno meno di tredici anni. "L'uso dei social media può essere dannoso per ...Facebook ha annunciato la futura implementazione di uno strumento che avrà il compito di contrastare la piaga delle fake news.I procuratori generali di 44 Stati americani chiedono a Zuckerberg di ritirare il piano di aprire il social network ai più piccoli: dai rischi psicologici e mentali ai timori per pedofili e cyberbulli ...