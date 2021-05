Mara Venier non si ferma più! Concluderà Domenica In e poi sarà in prima serata (Di martedì 11 maggio 2021) Mara Venier, regina indiscussa della Domenica pomeriggio con il programma Domenica In, terminerà l’edizione 2021 della trasmissione di Rai Uno, con l’ultima puntata che sarà trasmessa in diretta il 27 giugno 2021, e prima di concedersi un periodo di riposo condurrà un noto concerto benefico che verrà mandato in onda in prima serata sempre sul primo canale della tv pubblica. A seguito del grande successo avuto con Domenica In, infatti, i vertici della tv di Stato pare abbiano deciso di puntare ancora una volta sulla conduttrice veneta per un evento che negli ultimi anni non ha riscontrato molto successo. Nella puntata di Domenica In del 9 maggio 2021, nello specifico, la Venier ha continuato a ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 11 maggio 2021), regina indiscussa dellapomeriggio con il programmaIn, terminerà l’edizione 2021 della trasmissione di Rai Uno, con l’ultima puntata chetrasmessa in diretta il 27 giugno 2021, edi concedersi un periodo di riposo condurrà un noto concerto benefico che verrà mandato in onda insempre sul primo canale della tv pubblica. A seguito del grande successo avuto conIn, infatti, i vertici della tv di Stato pare abbiano deciso di puntare ancora una volta sulla conduttrice veneta per un evento che negli ultimi anni non ha riscontrato molto successo. Nella puntata diIn del 9 maggio 2021, nello specifico, laha continuato a ...

