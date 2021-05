Luana D' Orazio è il simbolo dei corpi straziati sul lavoro

Leggi su agi

(Di martedì 11 maggio 2021) “E' una lunga, lunghissima litania quella dei morti sul. E' una litania che si allunga ogni giorno senza arrestarsi. Due, tre vittime al giorno. Qualcosa di inaudito. Di inaccettabile. Ora siamo qui attorno al corpo straziato di. La sua storia ha commosso l'intero paese. Ma il suo corpo straziato è qui a nome di tutti gli altriogni giorno sui luoghi di”. Così il vescovo di Pistoia, Fausto Tardelli, durante l'omelia per i funerali nella chiesa di Spedalino Asnelli ad Agliana diD', la giovane operaia stritolata da un macchinario tessile in un'azienda a Montemurlo. Agliana vestita a lutto è tutta raccolta in silenzio di fronte alla piccola chiesa di Spedalino Asnelli. Tanta gente all'esterno che tributa un lungo applauso ...