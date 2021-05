“L’odio contro la comunità Lgbt è insopportabile: per questo anche l’Europa sostiene il ddl Zan” (Di martedì 11 maggio 2021) Parla Terry Reintke, la giovane europarlamentare tedesca che si batte a Bruxelles per i diritti Lgbt+. E non ha dubbi: l’Italia è indietro Leggi su espresso.repubblica (Di martedì 11 maggio 2021) Parla Terry Reintke, la giovane europarlamentare tedesca che si batte a Bruxelles per i diritti+. E non ha dubbi: l’Italia è indietro

Advertising

petergomezblog : Ddl Zan, in 8mila alla manifestazione di Milano: “La gente vuole questa legge che non è per le minoranze ma contro… - LiaQuartapelle : Siamo qui perché vogliamo una legge che permetta a due ragazzi che si amano di camminare per strada e tenersi per m… - YVUN0IAN : @lNU0KK0 ma kisaki è un cazzo di verme , posso capire che alla gente piaccia , assolutamente niente contro ... è un… - Delta28153520 : @Lady_ofShalott_ Pagliacci e ipocriti E quindi ok alle bombe...pure sui bambini. Invece del vaccino anticovid, ci v… - shineelite2 : RT @Marco_dreams: Zaia dice “basta all’odio sui social” contro Salv1ni. ????????? L’anno scorso in 2 settimane Salv1ni ha pubblicato sulla sua… -

Ultime Notizie dalla rete : L’odio contro “L’odio contro la comunità Lgbt è insopportabile: per questo anche l’Europa sostiene il ddl Zan” L'Espresso