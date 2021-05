Lo Sporting Lisbona è campione di Portogallo dopo 19 anni

(Di martedì 11 maggio 2021) Diciannove, loCP torna ad esseredel. La squadra di Ruben Amorim batte il Boavista per 1-0 e interrompe l’egemonia delle due rivali storiche, ovviamente Porto e Benfica, che avevano dominato le ultime diciotto edizioni del campionato. L’eroe della serata è Paulinho, la cui rete al 36? permette alla squadra di Ruben Amorim di interrompere la maledizione. Festa anche per 4 ex della Serie A, Joao Mario, Zouhair Feddal, Vitorino Antunes e Luis Carlos Novo Neto Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Commenta per primo Grazie a un gol di Paulinho, lo(dove gioca in prestito l'interista Joao Mario ) batte 1 - 0 il Boavista e si laurea campione del Portogallo con due giornate d'anticipo rispetto alla fine del torneo. Infatti il ...E dal Portogallo, in passato, sia Porto cheaveva già tentato la corte nei confronti del portierone bianconero. Che intanto si prepara alle ultime quattro partite con la Juve, due ...A due gare dal termine, la distanza dal Porto seconda in classifica è di ben otto punti: Rúben Amorim ha cambiato la storia.Potrebbe tornare in campo in rossoblù, oppure spiazzare tutti e scegliere Roma, sponda biancoceleste. I bookmaker aprono il "totosquadra" di Gianluigi Buffon, che ha da ...