Lazio | Akpa Akpro | «Champions sempre un obiettivo | domani ancor di più»

(Di martedì 11 maggio 2021)ha presentato la gara dicontro il Parma: ecco le parole del centrocampista dellaAlla vigilia della gara trae Parma, le parole diper il match program:– «Sarà una partita importante, come tutte le altre. Questa però lo saraa di più perché veniamo dalla sconfitta contro la Fiorentina e vogliamo rialzarci subito. La qualificazione insaràunimportante per la». CRESCITA – «Ora ho più esperienza in Serie A e questo è importante, sono cresciuto piano piano con la squadra, prendendo più fiducia. Quando sono arrivato non conoscevo nessuno, mentre oggi ho un grande rapporto con tutti ...

Akpro ha presentato la gara di domani contro il Parma: ecco le parole del centrocampista dellaAlla vigilia della gara trae Parma, le parole diAkpro per il match program: CHAMPIONS ...Commenta per primo In attesa di- Parma , prevista per domani allo stadio Olimpico alle ore 20:45,Akpro è stato il calciatore biancoceleste protagonista del match program dei canali ufficiali del club capitolino. Ecco ...Il centrocampista ivoriano è stato intervistato e le sue parole sulla gara con il Parma e sulla sua stagione sono all'interno del Match Program ...Dopo la sorprendente sconfitta con la Fiorentina la Lazio, sesta in classifica e con una partita da recuperare, ospita il già retrocesso, Parma. La partita è valida per il 36° turno del campionato di ...