Lavori in corso in via Tre Armi: strada interrotta fino a domenica 16 maggio (Di martedì 11 maggio 2021) fino a domenica 16 maggio sarà interrotta via Tre Armi: è infatti partito nelle scorse ore il cantiere per la realizzazione di una nuova linea e di una cabina elettrica nel tratto di strada compreso tra i civici 9 e 19C. Per tutta la durata dei Lavori, fino alle 18 di domenica 16 maggio 2021, sono previsti i seguenti provvedimenti viabilistici: – la strada sarà a fondo chiuso in corrispondenza degli scavi; – è previsto divieto di transito per tutte le categorie dei veicoli eccetto i mezzi impegnati nei Lavori; – viene istituito il limite di velocità di 30 Km/h. Qui sotto la planimetria del cantiere. Leggi su bergamonews (Di martedì 11 maggio 2021)16saràvia Tre: è infatti partito nelle scorse ore il cantiere per la realizzazione di una nuova linea e di una cabina elettrica nel tratto dicompreso tra i civici 9 e 19C. Per tutta la durata deialle 18 di162021, sono previsti i seguenti provvedimenti viabilistici: – lasarà a fondo chiuso in corrispondenza degli scavi; – è previsto divieto di transito per tutte le categorie dei veicoli eccetto i mezzi impegnati nei; – viene istituito il limite di velocità di 30 Km/h. Qui sotto la planimetria del cantiere.

