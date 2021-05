In tasca cocaina, hashish e un grosso coltello: 41enne in manette (Di martedì 11 maggio 2021) Nella tarda serata di lunedì i Carabinieri del Comando Compagnia di Treviglio hanno proceduto all’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di un 41enne pregiudicato marocchino, in Italia senza fissa dimora. A seguito di una mirata attività di Polizia Giudiziaria avviata dalla dipendente Tenenza di Zingonia, gli uomini dell’Arma hanno rintracciato l’uomo in un campo adiacente piazza Affari di Zingonia e, dopo averlo sottoposto a perquisizione personale, hanno rinvenuto e sequestrato 17 confezioni in cellophane contenenti hashish per un peso complessivo di 91,7 grammi nonché 0,5 grammi di cocaina. Nella circostanza, gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto anche un coltello a lama fissa della lunghezza di 30 centimetri, deferendo il possessore all’Autorità Giudiziaria anche per il porto ... Leggi su bergamonews (Di martedì 11 maggio 2021) Nella tarda serata di lunedì i Carabinieri del Comando Compagnia di Treviglio hanno proceduto all’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di unpregiudicato marocchino, in Italia senza fissa dimora. A seguito di una mirata attività di Polizia Giudiziaria avviata dalla dipendente Tenenza di Zingonia, gli uomini dell’Arma hanno rintracciato l’uomo in un campo adiacente piazza Affari di Zingonia e, dopo averlo sottoposto a perquisizione personale, hanno rinvenuto e sequestrato 17 confezioni in cellophane contenentiper un peso complessivo di 91,7 grammi nonché 0,5 grammi di. Nella circostanza, gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto anche una lama fissa della lunghezza di 30 centimetri, deferendo il possessore all’Autorità Giudiziaria anche per il porto ...

