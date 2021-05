In bocca al lupo a te, Chloe. Che ora sei esattamente chi volevi essere (Di martedì 11 maggio 2021) Non esistono corpi o identità sbagliate, non esistono vizi o sfizi da togliere. Non esistono malattie, né tanto meno disturbi mentali. Anche l’OMS ha eliminato per sempre il transessualismo dall’elenco dei disordini mentali e dei comportamenti sostituendo il termine disforia in incongruenza di genere. Esistono al contrario dei cambiamenti, intensi, lunghi e a volte faticosi, dei percorsi di transizione che permettono di ristabilire l’identità sessuale di tutte quelle persone che si sentono imprigionate in un corpo che non le rappresenta. Ed è lo stesso percorso che ha fatto Riccardo, che oggi ha finalmente ha rivendicato la sua identità diventando Chloe. Probabilmente il nome di Riccardo Facchini non vi è nuovo. Si tratta, infatti, dello storico chef della squadra della Prova del Cuoco, il celebre programma televisivo di cucina, che oggi ha fatto coming out attraverso ... Leggi su dilei (Di martedì 11 maggio 2021) Non esistono corpi o identità sbagliate, non esistono vizi o sfizi da togliere. Non esistono malattie, né tanto meno disturbi mentali. Anche l’OMS ha eliminato per sempre il transessualismo dall’elenco dei disordini mentali e dei comportamenti sostituendo il termine disforia in incongruenza di genere. Esistono al contrario dei cambiamenti, intensi, lunghi e a volte faticosi, dei percorsi di transizione che permettono di ristabilire l’identità sessuale di tutte quelle persone che si sentono imprigionate in un corpo che non le rappresenta. Ed è lo stesso percorso che ha fatto Riccardo, che oggi ha finalmente ha rivendicato la sua identità diventando. Probabilmente il nome di Riccardo Facchini non vi è nuovo. Si tratta, infatti, dello storico chef della squadra della Prova del Cuoco, il celebre programma televisivo di cucina, che oggi ha fatto coming out attraverso ...

Ultime Notizie dalla rete : bocca lupo Dinamo, ora devi ritrovare serenità ed entusiasmo In bocca al lupo Dinamo. Aldo Gallizzi Condividi Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic ...

Patrica - Festival dei sentieri, città tra i comuni scelti Nella stessa giornata, inaugura l'inizio della propria attività l'Associazione "Campo Base", su idea di due ragazzi di Patrica ai quali va il mio più grande in bocca al lupo per questo primo evento e ...

Donna arbitro a Reggio C.; Figc,in bocca al lupo Maria' Agenzia ANSA LBA - Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, rescissione con Frantz Massenat La società biancorossa ringrazia Frantz per la grande professionalità dimostrata nel corso di quest’annata trascorsa a Pesaro e gli augura un grande in bocca al lupo per la parte conclusiva della ...

Rimossa dalla Guarneriana, l’ex direttrice lascia il Comune Sollevata dal ruolo a gennaio 2020, Elisa Nervi da luglio sarà alla Joppi di Udine «Decisione complicata, passar sopra a quanto accaduto è stato durissimo» ...

