Il Napoli ne fa cinque all’Udinese, Biasin: “Peccato che debba cambiare Gattuso” (Di martedì 11 maggio 2021) Il Napoli surclassa l’Udinese di Gotti e vince per 5 ad 1. Gli azzurri sono stati protagonisti di una grande prestazione, restano attaccati alla zona Champions ed incrementano la fila dei risultati utili consecutivi. Gli uomini di Gattuso stanno convincendo nella forma fisica e nel gioco, così che Fabrizio Biasin ha pubblicato un post sul suo profilo Twitter. Il giornalista, tifoso dell’Inter, si è complimentato con la squadra azzurra e commentato le voci che riguardano Gattuso: “In questa stagione il Napoli ha giocato 6 mesi da grande squadra e uno non all’altezza. In quello “non all’altezza” mancava mezza rosa, compreso Osimhen (e abbiamo visto quanto vale). Il fatto che il debba cambiare il suo tecnico (Gattuso) è un vero ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 11 maggio 2021) Ilsurclassa l’Udinese di Gotti e vince per 5 ad 1. Gli azzurri sono stati protagonisti di una grande prestazione, restano attaccati alla zona Champions ed incrementano la fila dei risultati utili consecutivi. Gli uomini distanno convincendo nella forma fisica e nel gioco, così che Fabrizioha pubblicato un post sul suo profilo Twitter. Il giornalista, tifoso dell’Inter, si è complimentato con la squadra azzurra e commentato le voci che riguardano: “In questa stagione ilha giocato 6 mesi da grande squadra e uno non all’altezza. In quello “non all’altezza” mancava mezza rosa, compreso Osimhen (e abbiamo visto quanto vale). Il fatto che ilil suo tecnico () è un vero ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli cinque PAGELLE E TABELLINO NAPOLI - UDINESE - Zielinski top, Osimhen travolgente ...disdegnando la sgasata (84 Mario Rui sv) Fabian 7 - Da cineteca il gol che vale il 2 - 0 del Napoli:... Nei primi cinque minuti della ripresa già riesce a far vedere qualcosa di diverso. Solo il prologo: ...

Serie A, il Napoli straripa allo stadio Maradona: l'Udinese si arrende per 5 - 1 Se il Napoli era in cerca della sicurezza di un posto in Champions League - contro un' Udinese ormai salva ... vincente quattro volte nelle ultime cinque giornate. Gattuso dovrà però rinunciare ancora a ...

Napoli, sprint sul candidato sindaco: Pd e Cinque Stelle uniti sull'ex ministro Manfredi La Repubblica Goleada al Maradona, show Champions Finisce 5-1. Il Napoli domina una Udinese compatta ma incapace di poter tenere il ritmo della squadra di casa Napoli batte Udinese 5-1 nell'anticipo della 36/a giornata del campionato di serie A, gioc ...

De Laurentiis su Twitter: "Grande squadra!" Il Napoli liquida l'Udinese con un netto 5-1 e si avvicina sempre più alla Champions League, strappando i complimenti al presidente Aurelio De Laurentiis che celebra la prolificità della squadra di Ga ...

