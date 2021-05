Iachini | “Ci sto rimettendo la salute” | la rivelazione sulla Fiorentina

(Di martedì 11 maggio 2021) L’allenatore Beppeha parlato della stagione difficile dellae della possibilità di restare in panchina anche durante il prossimo anno. Giuseppe, tecnico della, in conferenza stampa è intervenuto per presentare la sfida contro il Cagliari. Si tratterà di uno scontro diretto per la salvezza. Entrambe le squadre, infatti, lottano ancora per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

SUL FUTURO - 'Non parlo di allenatori, ringrazio ache ha fatto una splendida partita ... Per lo stadioparlando col sindaco per capire cosa si può fare sul Franchi'. SULLA STAGIONE - 'Dopo ...... in casa viola ha preso la parola il tecnico Beppeche con un giorno d'anticipo rispetto al ... Da quando sono arrivatobattendo su questo aspetto, dobbiamo andare sul campo e portare via il ...Domani la Fiorentina gioca a Cagliari per guadagnarsi la salvezza matematica. Una bella fetta è già stata raggiunta col 2-0 sulla Lazio. Di seguito le parole di Beppe Iachini ...Domani la Fiorentina gioca a Cagliari per guadagnarsi la salvezza matematica. Una bella fetta è già stata raggiunta col 2-0 sulla Lazio. Di seguito le parole di Beppe Iachini ...