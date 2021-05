I ristoranti riaprono in Lussemburgo (Di martedì 11 maggio 2021) I ristoranti riapriranno il 16 maggio ma per poterci entrare bisognerà farsi testare. Ci sono tre modi per procedere, incluso il test che solleva ancora molti dubbi. L’associazione dei ristoratori si interrogata su: Come fare il test? Dove fare il test? Chi li controlla? In un comunicato, la camera di Commercio ha confermato la consegna gratuita di autotest ai ristoratori a partire dalla prossima settimana. Ed ha fornito alcuni dettagli circa il modo in cui procedere durante i test effettuati sul posto.Infatti i clienti dovranno munirsi di un test PCR negativo effettuato da non più di 72 ore. O da un risultato negativo di un test rapido di 24 ore, per poter mangiare nel ristorante. I ristoranti e l’autotest Ma sarà anche possibile testare i clienti sul posto. Infatti i clienti che attendono il risultato del test all’interno del ristorante ... Leggi su distantimaunite (Di martedì 11 maggio 2021) Iriapriranno il 16 maggio ma per poterci entrare bisognerà farsi testare. Ci sono tre modi per procedere, incluso il test che solleva ancora molti dubbi. L’associazione dei ristoratori si interrogata su: Come fare il test? Dove fare il test? Chi li controlla? In un comunicato, la camera di Commercio ha confermato la consegna gratuita di autotest ai ristoratori a partire dalla prossima settimana. Ed ha fornito alcuni dettagli circa il modo in cui procedere durante i test effettuati sul posto.Infatti i clienti dovranno munirsi di un test PCR negativo effettuato da non più di 72 ore. O da un risultato negativo di un test rapido di 24 ore, per poter mangiare nel ristorante. Ie l’autotest Ma sarà anche possibile testare i clienti sul posto. Infatti i clienti che attendono il risultato del test all’interno del ristorante ...

