Glenn Close risponde ai giornalisti sulle sue sconfitte agli Oscar | Si fo***no

Leggi su movieplayer

(Di martedì 11 maggio 2021) Dopo gli2021, molte testate hanno parlato delle 8dinegli anni e l'attrice ha prontamente risposto per le rime.non le manda a dire quando deve criticare qualcuno e stavolta lo fa con iche hanno messo in evidenza le sue 8, dopo la cerimonia di quest'anno, invitandoli ad andare a farsi fottere. In un'intervista con The Associated Press,è stata informata sul fatto che molte testate, dopo la cerimonia degli2021, si sono soffermatesue precedenti. L'attrice non scomposta, ma ha risposto in modo colorito facendo capire di non ...