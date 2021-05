Gerusalemme, i razzi di Hamas sulla città | video (Di martedì 11 maggio 2021) Notte di scontri tra Israele e Hamas. Sono oltre 250 i razzi lanciati dalla Striscia di Gaza verso lo stato ebraico, fa sapere un portavoce militare. I lanci sono proseguiti anche stamattina, con un attacco ad Ashkelon. Oltre 300 i feriti e 24 i morti, tra cui anche 9 minori. I combattimenti sono iniziati ieri e sono stati chiamati dall'esercito israeliano "Operazione Guardiano delle Mura". Lo riferiscono i media locali secondo cui i vertici militari presumono che andrà avanti per diversi giorni. Guarda tutti i video Russia, nave da guerra rischia di essere colpita dal suo stesso missile video Durante un'esercitazione, «Marshal Shaposhnikov», il cacciatorpediniere lanciamissili della flotta russa del Pacifico ...Congo-attacco-sparatoria-luca-attanasio NoneAttacco Universita? Kabul None Leggi su panorama (Di martedì 11 maggio 2021) Notte di scontri tra Israele e. Sono oltre 250 ilanciati dalla Striscia di Gaza verso lo stato ebraico, fa sapere un portavoce militare. I lanci sono proseguiti anche stamattina, con un attacco ad Ashkelon. Oltre 300 i feriti e 24 i morti, tra cui anche 9 minori. I combattimenti sono iniziati ieri e sono stati chiamati dall'esercito israeliano "Operazione Guardiano delle Mura". Lo riferiscono i media locali secondo cui i vertici militari presumono che andrà avanti per diversi giorni. Guarda tutti iRussia, nave da guerra rischia di essere colpita dal suo stesso missileDurante un'esercitazione, «Marshal Shaposhnikov», il cacciatorpediniere lanciamissili della flotta russa del Pacifico ...Congo-attacco-sparatoria-luca-attanasio NoneAttacco Universita? Kabul None

