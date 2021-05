Francesco Riotta, Maddalena, Daniele Azzena dal mio canale Telegram e We Have a Dream (Di martedì 11 maggio 2021) Francesco Riotta Maddalena Daniele Azzena Prosegue la mia “missione” di segnalare tanti artisti incredibilmente validi che non hanno spazio su media o radio. Sul mio canale Telegram oltre a postare brani musicali raccontati ho anche creato una sorta di “rivista” chiamata ASCOLTAMI! dove, nei commenti, tutti possono inserire il proprio videoclip o brano musicale. Poi scegliamo quelli con cui collegarci nelle dirette WE Have A Dream del martedì sera. Li intervisto e mostro il loro video. Successivamente, isolo la loro partecipazione e la pubblico qui su OptiMagazine. Magari alcuni di loro si esibiranno live nel mio Premiato Circo Volante del Barone Rosso. Su Telegram in questo momento siamo ... Leggi su optimagazine (Di martedì 11 maggio 2021)Prosegue la mia “missione” di segnalare tanti artisti incredibilmente validi che non hanno spazio su media o radio. Sul miooltre a postare brani musicali raccontati ho anche creato una sorta di “rivista” chiamata ASCOLTAMI! dove, nei commenti, tutti possono inserire il proprio videoclip o brano musicale. Poi scegliamo quelli con cui collegarci nelle dirette WEdel martedì sera. Li intervisto e mostro il loro video. Successivamente, isolo la loro partecipazione e la pubblico qui su OptiMagazine. Magari alcuni di loro si esibiranno live nel mio Premiato Circo Volante del Barone Rosso. Suin questo momento siamo ...

