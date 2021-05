Fasma | il video di Indelebile risuona per tutta Roma

(Di martedì 11 maggio 2021) E’ uscito ieri lunedì 10 maggio ildiil nuovo singolo di, disponibile in streaming e digital download. Ilè stato girato ascorpiamo insieme i dettagli delle riprese. Chi èil cantante di? Il giovane cantantenegli ultimi anni sta facendo sempre più parlare di sè per gli ottimi riconoscimenti musicali che ha avuto. Quasi tutti i suoi brani uscenti vengono riconosciuti disco d’oro o di platino e scalano le classifiche in streaming. Inoltre il cantante è riuscito ad accaparrarsi un posto al Festival di Sanremo per ben 2 anni consecutivi, alla 71 esima edizione del Festival ha portato il brano parlami certificato da poco disco di platino. Oggiè alle prese con il ...

Giulia Ciavarelli Dopo aver partecipato alla 71esima edizione del Festival di Sanremo con il brano " Parlami ", Fasma, al secolo Tiberio Fazioli, è pronto a tornare sulla scena musicale con una nuova canzone in rotazione radiofonica da venerdì 8 maggio. Prodotto da GG, " Indelebile " è il brano che mira a diventare virale. Il video di "Indelebile", una produzione WFK Empire e diretto da Lorenzo Ambrogio e Alessandro Mancini. In occasione dell'uscita del brano e in linea con il mood del videoclip, l'artista nel pomeriggio. 'Indelebile' (Epic Records Italy/Sony Music Italy), il nuovo singolo di Fasma è anche un video (produzione WFK Empire), diretto da Lorenzo Ambrogio e Alessandro Mancini. In occasione dell'uscita del brano.