Ex concorrente del GF Vip di nuovo single: relazione finita, l’annuncio via social (Di martedì 11 maggio 2021) E’ tornato single l’ex concorrente del GF Vip 5: la sua ormai ex fidanzata ha annunciato su Instagram la fine della loro storia. E’ sempre stata una coppia molto discussa e a cui pochi hanno creduto: l’enorme differenza d’età che intercorre tra loro aveva sempre suscitato molto scetticismo, tenendo a lungo banco nel salotti tv. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 11 maggio 2021) E’ tornatol’exdel GF Vip 5: la sua ormai ex fidanzata ha annunciato su Instagram la fine della loro storia. E’ sempre stata una coppia molto discussa e a cui pochi hanno creduto: l’enorme differenza d’età che intercorre tra loro aveva sempre suscitato molto scetticismo, tenendo a lungo banco nel salotti tv. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

MariMa99473486 : @ZaeFelis @La_manina__ @matteorenzi Ma quanto ti manca il concorrente del Grande Fratello eh? BimbodiConte ahahahahahahahahah - LaliGero__ : Uno si impegna anche a studiare e mettere da parte Twitter, poi però ti trovi un capitolo dedicato al grande fratel… - AgostinelliAldo : #ElectricVehicles: l’#EU continua la sua corsa alla #leadership. Nel 2020 ha superato la Cina per numero di vendite… - Betty36174919 : @tzvipfan @randomico8 @mara38791179 @rosegothics Ti sbagli perché c’è stata anche Dayane in una puntata, anche lei… - Cele_5sos : RT @cryIngwsel: il modo in cui questo posto è stato un concorrente del gfvip4 e simbolo di questa ship pazzesca, si piango dopo un anno ????… -