Escalation di violenza sulla Spianata delle Moschee | Israele attacca Gaza con 250 razzi

(Di martedì 11 maggio 2021) Continuano gli scontri: oltre 250questa notte hanno superato la striscia di, direzione Gerusalemme. La battagliasi sta intensificando sempre più velocemente, tanto che le violenze di questi giorni sono considerate le peggiori dai tempi dell’ultima guerra combattuta fra gruppi armati palestinesi e, nel 2014. Alcuni osservatori temono già che nei prossimi giorni le tensioni possano trasformarsi in un vero e proprio nuovo conflitto. Scontri Gerusalemme, oltre 250lanciati Dopo l’ultimatum lanciato da Hamas a, scaduto ieri alle 18, la battagliasi è trasformata in uno scontro ...

... " Il significativo aumento dellanella Cisgiordania occupata, a Gerusalemme Est e a Gaza ...contro le popolazioni civili in Israele è del tutto inaccettabile e alimenta dinamiche di...Più cauta l'Unione Europea, inquieta per l'aumento della. "Il lancio di razzi da Gaza contro le popolazioni civili in Israele è del tutto inaccettabile e alimenta dinamiche di" ...Gli scontri a Gerusalemme si stanno intensificando sempre di più: questa notte sono stati lanciati da Gaza oltre 250 razzi.A Gerusalemme è stata una notte di fuoco, con circa 250 razzi lanciati da Gaza e raid verso 140 obiettivi dei militari israeliani ...