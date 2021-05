Ercolano | cittadinanza onoraria ad un agente della polizia per il suo impegno

(Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’amministrazione comunale diha conferito laal sovrintendente capodi Stato Nicola Manzo nel corso di una cerimonia svoltasi in Municipio. A Manzo, per molti anni in servizio al commissariato di Ps Portici –, è stata donata una pergamena e una chiave argentea per la sua attività di indagine che negli anni Novanta portò al recupero di ori e preziosi rubati dagli Scavi archeologici di. A conferire la, il sindaco di, Ciro Buonajuto che scrive sui social: “Questa mattina, alla presenza del Questore di Napoli Alessandro Giuliano, abbiamo conferito la...

Verrà conferita martedì 11 maggio p.v. la cittadinanza onoraria a Ercolano al sovrintendente della Polizia di Stato, Nicola Manzo. La cerimonia è prevista per le ore 10.30 presso il Comune di Ercolano alla presenza delle autorità civili, ...L'amministrazione comunale di Ercolano ha conferito la cittadinanza onoraria al sovrintendente capo della Polizia di Stato Nicola Manzo nel corso di una cerimonia svoltasi in Municipio. A Manzo, per m ...