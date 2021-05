Don Matteo 13 | dopo 15 anni torna il capitano Anceschi vedovo e con una figlia adolescente

(Di martedì 11 maggio 2021) Pioggia di novità per tutti i fedeli seguaci di Don. A quanto pare la tredicesima stagione sarà piuttosto particolare grazie al ritorno di un intramontabile personaggio che ha contribuito al successo della fiction di Rai 1: ildei carabinieri Flavio15dal suo addio, l'attore e conduttore Flavio Insinna rivedrà Terence Hill e Nino Frassica. Tuttavia, stando quanto rilasciato da DiPiù Tv, ci saranno delle novità particolari che potrebbero non piacere ai fan della fiction. Arriva la conferma ufficiale: ila DonL'attuale conduttore de L'Eredità, Flavio Insinna, era presente nel cast di Donnelle prime cinque stagioni trasmesse dal 2000 al 2006. ...

La bella e brava attrice romana Milena Miconi, ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una stories un po' polemica nei confronti dell'edizione numero 13 di, la fortunata fiction con protagonista il grande Terence Hill. Attraverso il social ha ripubblicato un articolo del settimanale di gossip DiPiù Tv, in cui si vede una vecchia foto del cast ...... l'acclamata e sorprendente fiction di Canale Cinque con protagonisti Raoul Bova e la capitana di, la brava Maria Chiara Giannetta , è stata molto seguita e commentata nelle prime tre ...Flavio Insinna tornerà in Don Matteo 13. L’attore e conduttore vestirà di nuovo la divisa del Capitano Flavio Anceschi ...Don Matteo 13, torna Flavio Insinna e Milena Miconi no. L'attrice: "Scelte strane" È notizia di questi giorni che nella prossima stagione di Don Matteo ci ...