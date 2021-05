Disdetta affitto | come cessare il contratto di locazione in anticipo

Leggi su zon

(Di martedì 11 maggio 2021) Eccooptare per lainrispetto alle normali scadenze. Possono esserci gravi motivi alla base Avete mai pensato di optare per ladi una casa prima del tempo? Eccopotreste fare. Infatti, laè un procedimento abbastanza complesso, che segue regole precise sia per l’affittuario (ovvero il proprietario del locale da disdire) sia per chi ha fatto richiesta per disdire l’. Per ladeld’è necessario compilare ed inviare il modulo compilato nel rispetto di uno specifico termine di preavviso. Quando si prende inun immobile, che sia per ...