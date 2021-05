Denise Pipitone | accelerazione verso la svolta | accertamenti su una ragazza rom di Scalea

Advertising

repubblica : Caso Denise Pipitone, accertamenti su una ventunenne di Scalea - MediasetTgcom24 : Scomparsa Denise Pipitone, accertamenti CC su una 21enne in Calabria #Denise Pipitone - fanpage : #DenisePipitone Una ragazza di 21 anni di famiglia rom è stata ascoltata dagli inquirenti e sottoposta a verifiche - ilnonnosimpson : RT @perchetendenza: 'Denise Pipitone': Perché i carabinieri di Scalea stanno eseguendo dei controlli su una 21enne di origini romene, che v… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: #DenisePipitone, accertamenti su ragazza 21enne in Calabria -

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone

Non so se lei: io l'ho pensato osservando i tratti somatici, la cicatrice su una guancia e la fossetta che mi sembrata uguale a quella del padre di. Anche se non dovesse essere ...è la bambina di Milano? Il procuratore di Marsala a Storie Italiane: 'E' lei al 90%'. Ecco le sue parole "C'è un'intercettazione in cui Jessica Pulizzi afferma di averla portata a ...Controlli a Scalea, in Calabria, dopo la segnalazione di una giovane donna che sarebbe molto somigliante a Denise Pipitone, la bambina scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo. A quanto pare la calabrese ...Gli agenti si sono mossi dopo aver ricevuto una segnalazione da parte di un cittadino che ha sostenuto che la 21enne di Scalea sarebbe la figlia di Piera Maggio. Una giovane donna della cittadina cala ...