Covid | Mattarella | ' arte parte della vita irrinunciabile'

(Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "Lo spettacolo dal vivo è tra i settori più colpiti dalle conseguenzepandemia, al di là dei rilevanti interventi del Governo per sostenere il settore. Si tratta di un impoverimento economico e culturale, quest'ultimo non risarcibile, che non può permanere a lungo, perchè il cinema, il teatro, la musica, la danza, in una parola l'non sono elementi aggiuntivisociale -belli, alti, confortanti- di cui si possa fare a meno di fronte a problemi più gravi ed urgenti: ne costituiscono al contrario pirrinunziabile". Lo ha affermato il PresidenteRepubblica, Sergio, in occasionecerimonia al Quirinale per la presentazione dei candidati ai Premi "David di Donatello" per l'anno ...

Il presidente della Repubblica è intervenuto in occasione della cerimonia per i David di Donatello: 'Dalle gravi crisi si esce solo con la solidarietà, con la visione e il senso di appartenenza'. In ...Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, parlando al Quirinale in occasione della cerimonia di presentazione dei candidati ai premi David di Donatello per il 2021. 11 maggio ...Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per la presentazione dei candidati ai Premi "David di Donatello" per l'anno 2021. "La ...Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per la presentazione dei candidati ai Premi "David di Donatello" per l'anno 2021 ...