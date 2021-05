Buffon | “Addio alla Juve a fine anno | tolgo il disturbo”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 11 maggio 2021) Gigidicentus, ma il portiere 43enne non dà ancora per certo il ritiro. L’estremo difensore bianconero lascerà il clubdi quest’, come da lui stesso annunciato in un’intervista a Bein Sports. “Il mio futuro è chiaro, già delineato. Quest’si concluderà in maniera definitiva la mia esperienzantus”, dice. “O smetto di giocare o se trovo una situazione che mi dà stimoli per una esperienza diversa la prendo in considerazione -aggiunge il portiere campione del mondo con l’Italia nel 2006-.ho dato e ricevuto tutto, siamo arrivatidi un ciclo e quindi è giusto ...