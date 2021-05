Buffon | ' A fine stagione lascio la Juve' E sul futuro | ' O smetto o continuo un altro anno altrove'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Buffon fine

TORINO - Gianluigilascia la Juventus astagione. "Si chiuderà definitivamente la mia esperienza in bianconero " ha spiegato parlando a bein Sports - . Siamo arrivati alladi un ciclo ed è giusto che ...TORINO - Probabilmente se lo aspettava diverso. Ma astagione sarà addio per Gigi, dopo una vita in bianconero, la cavalcata dei 9 scudetti consecutivi e quella Champions inseguita invano. 'Il mio futuro è chiaro e delineato - le parole del ...Si chiude un'era in casa Juventus. Gigi Buffon, intervistato a BeinSports, infatti, ha annunciato che a fine stagione lascerà la casacca bianconera per la seconda volta, dopo essere tornato due ...Il portiere si guarderà intorno per il futuro. Gianluigi Buffon ha fatto un importante annuncio in un’intervista rilasciata ai microfoni di Bein Sports. Il portiere dirà addio alla Juventus a fine ...